Серхио Агуэро рассказал, что большинство журналистов Англии болеют за «МЮ»

Аргентинский футболист Серхио Агуэро рассказал, что журналисты в Англии симпатизируют «Манчестер Юнайтед».

«Вы не понимаете и не знаете, какого в Англии. Там все журналисты, все каналы болеют за «Манчестер Юнайтед». Все!» — рассказал во время эфира на твиче Агуэро.

Агуэро выступал в «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год, после чего перешел в «Барселону», где завершил карьеру.

После 29 туров АПЛ «МЮ» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 50 очков.