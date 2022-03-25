Марез попал в сферу интересов «Барселоны»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез попал в сферу интересов «Барселоны». Об этом сообщает Goal со ссылкой на Foot Mercato.

По данным источника, каталонцы интересовались, готово ли руководство «Манчестер Сити» отпустить футболиста, ввиду того, что его контракт с клубом истекает в июне 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает Мареза в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 31-летний алжирец сыграл за «Манчестер Сити» 36 матчей, забил 22 гола и отдал семь результативных передач.