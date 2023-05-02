Главный тренер «Лидса» Эллардайс: «Единственный способ не вылететь из АПЛ — перестать пропускать голы»

Главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс рассказал, что нужно сделать его команде, чтобы не покинуть АПЛ.

«У меня есть определенные способы работы и единственный прием, который все считают отрицательным и который на самом деле является лучшим из всех, — перестать пропускать голы. Каждая команда в нижней части таблицы пропускает больше голов, чем кто-либо другой. Игроки страдают от огромного недостатка уверенности, и поэтому вы приходите и выстраиваете систему. Система не должна вести к тому, чтобы потерпеть поражение, потому что уверенность строится на результатах. Не имеет значения, насколько ты хорош как тренер, если ты не исправишь эти результаты как можно быстрее», — приводит слова Эллардайса 90min.

«Лидс» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков за 34 матча.