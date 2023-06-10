«Селтик» хочет, чтобы Мойес возглавит команду после ухода Постекоглу в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может возглавить «Селтик», сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство «Селтика» считает 60-летнего специалиста основным кандидатом на место главного тренера команды. Экс-тренер шотландского клуба Анже Постекоглу в июне официально возглавил «Тоттенхэм».

«Вест Хэм» с 40 очками финишировал на 14-м месте в АПЛ. Кроме того, лондонцы стали победителями Лиги конференций.