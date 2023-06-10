«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки Санчо за 58 миллионов евро

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения вингера «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, сообщает Daily Star.

По данным источника, «шпоры» готовы заплатить за 23-летнего игрока 58 миллионов евро этим летом.

Контракт Санчо с «МЮ» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за клуб 41 матч, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.