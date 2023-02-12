«Саутгемптон» уволил второго главного тренера за сезон

«Саутгемптон» сообщил об уходе Нейтана Джонсона с поста главного тренера. Вместе со специалистом английский клуб покинули тренеры Крис Коэн и Алан Ширан.

К матчу против «Челси» команду будет готовить тренер Рубен Селлес.

Отметим, «Саутгемптон» сменил главного тренера уже во второй раз за сезон. В ноябре 2022 года клуб покинул Ральф Хазенхюттль.

«Саутгемптон» занимает последнее место в АПЛ с 15 очками в 22 матчах.