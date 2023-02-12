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Сегодня, 13:45

Синама-Понголь: «Абрамович — единственный инвестор в мире, который выиграл все!»

Синама-Понголь высказался о работе Абрамовича в «Челси»
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь в интервью «СЭ» высказался о работе Романа Абрамовича в «Челси».

«Абрамович работал очень много лет, он выиграл все. Единственный инвестор в мире, который выиграл все! «ПСЖ» и «Манчестер Сити», например, не выигрывали Лигу чемпионов. Единственный, кто смог — Абрамович. Он пришел в «Челси», потратил время и все изучил. Понял, что важно для клуба. Для построения новой системы потребовалось время, но «Челси» стал потрясающей командой. Нельзя сравнить работу Абрамовича и Боули, потому что это абсолютно разные стили. Такое нельзя сравнивать, потому что у них разные идеи. Все покажет время. Только так можно что-то проанализировать. Футбол всегда требует времени», — сказал Синама-Понголь «СЭ».

В зимнее трансферное окно лондонский клуб потратил 392,5 миллиона евро. Покупка полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса стала самой дорогой в истории чемпионата Англии. Футболиста купили за 120 миллионов евро.

Ранее владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович, но в прошлом году он был вынужден продать клуб, так как попал под санкции правительства Великобритании.

На данный момент «Челси» идет на 10-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 29 очков.

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ФК Челси
Роман Абрамович
Флоран Синама-Понголь
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
8
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
14
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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