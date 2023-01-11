Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пельистри может перейти в «Валенсию»

Руководство «Валенсии» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри, сообщает Relevo.

По информации источника, боссы испанского клуба видят в игроке огромный потенциал и считают, что он сможет быстро адаптироваться к выступлению в чемпионате Испании.

Ранее уругваец уже играл в ла лиге за «Алавес» на правах аренды с 2021 по 2022 год.

Контракт Пельистри с «МЮ» действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за «красных дьяволов» 2 матча и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3 миллиона евро.