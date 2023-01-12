«Ноттингем Форест» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в Кубке английской лиги

«Ноттингем Форест» пробился в полуфинал Кубка английской лиги. Команда Стивена Купера по пенальти переиграла «Вулвехэмптон».

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. Защитник Вилли Боли, который прошлым летом перешел из «Вулверхэмптона» в «Ноттингем», открыл счет на 18-й минуте. «Волки» отыгрались во втором тайме благодаря голу Рауля Хименеса.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Ноттингема» — 4:3. У хозяев не смог забить Сэм Сарридж, а у гостей Рубен Невеш и Джозеф Ходж.

Соперник «Ноттингем Форест» по полуфиналу станет известен после жеребьевки.