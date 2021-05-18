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«Саутгемптон» проиграл «Лидсу» в домашнем матче АПЛ

21:54
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«Лидс» в гостях победил «Саутгемптон» (2:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии. Голами отметились Патрик Бэмфорд и Тайлер Робертс.

«Лидс» набрал 56 очков и поднялся на восьмое место. У «Саутгемптона» 43 очка и 14-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Саутгемптон» — «Лидс» — 0:2 (0:0)

Голы: Бэмфорд, 73 (0:1). Робертс, 90 (0:2).

«Саутгемптон»: Маккарти, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс, Салису, Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт (Диалло, 78), Адамс (Ингс, 46), Дженепо, Телла (Редмонд, 70).

«Лидс»: Касилья, Купер, Даллас, Льоренте (Берарди, 46), Алиоски, Эйлинг, Филлипс (Стрейк, 46), Родриго (Робертс, 78), Бэмфорд, Рафинья, Харрисон.

Предупреждения: Филлипс, 34. Даллас, 56. Стрейк, 65.

18 мая. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Саутгемптон — Лидс

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