«Манчестер Юнайтед» упустил победу в матче с «Фулхэмом»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Фулхэмом» (1:1) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

На 15-й минуте дальним ударом счет в матче открыл Эдинсон Кавани. Джо Брайан на 76-й минуте сравнял результат.

«МЮ» набрал 71 очко и занимает второе место в АПЛ. У «Фулхэма» 28 очков и 18-е место, команда уже лишилась шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» — 1:1 (1:0)

Голы: Кавани, 15 (1:0). Брайан, 76 (1:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделеф, Туанзебе, Ван-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй (Рэшфорд, 62), Кавани (ван де Бек, 87), Гринвуд (Траоре, 83).

«Фулхэм»: Ареола, Рим, Адарабиойо, Брайан, Лемина, Х.Рид (Аннерсен, 32), Замбо Ангисса, Фабиу Карвалью (Лофтус-Чик, 63), Иван Кавалейру, Б.Рид, Лукман (Тете, 88).

Предупреждения: Бруну Фернандеш, 18. Лемина, 51. Лукман, 87. Шоу, 89. Ареола, 90.

18 мая. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».