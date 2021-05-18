«Брайтон» одержал волевую победу в матче с «Манчестер Сити»

«Брайтон» победил «Манчестер Сити» (3:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

Уже с 10-й минуты «Сити» играл в меньшинстве. Красную карточку получил Жоау Канселу. Тем не менее, им удалось забить два мяча. Отличились Илкай Гюндоган и Фил Фоуден. «Брайтон» ответил тремя мячами. У хозяев забивали Леандро Троссар, Адам Уэбстер и Дэн Берн.

«Брайтон» набрал 41 очко и занимает 15-е место. У «Сити» 83 очка, команда уже обеспечила себе чемпионство.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Брайтон» — «Манчестер Сити» — 3:2 (0:1)

Голы: Гюндоган, 2 (0:1). Фоуден, 48 (0:2). Троссар, 50 (1:2). Уэбстер, 72 (2:2). Берн, 76 (3:2).

«Брайтон»: Санчес, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Биссума, Макаллистер, Альсате (Зекири, 65), Модер, Уэлбек (Троссар, 29), Джаханбахш (Лаллана, 49).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунс, Жоау Канселу, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган (Фернандинью, 56), Эрнандес, Фоуден, Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 78), Торрес (Гарсия, 15).

Предупреждения: Джаханбахш, 27. Бернарду Силва, 73. Рубен Диаш, 79. Фернандинью, 82. Уэбстер, 90. Санчес, 90.

Удаление: Жоау Канселу, 10.

18 мая. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».