«Саутгемптон» интересуется нападающим сборной Японии

Руководство «Саутгемптона» заинтересовано в приобретении нападающего сборной Японии и «Селтика» Дайзена Маеда, сообщает Sky Sports.

По информации издания, английский клуб уже связывался с окружением футболиста для обсуждения потенциального трансфера игрока.

С января 2022 года Маеда выступал за «Селтик» на правах аренды с включенным пунктом об обязательном выкупе. В июле 2022 года японец подписал долгосрочный контракт с шотландским клубом.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел за «Селтик» 27 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.