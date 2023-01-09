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Сегодня, 09:14

Бывший защитник сборной Франции Лебеф: «Я никогда не видел, чтобы «Челси» был настолько плох»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Франк Лебеф раскритиковал работу главного тренера синих Грэма Поттера после поражения команды в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Манчестер Сити» (0:4).

«Мистер Поттер, с нас уже хватит, что-нибудь должно измениться. Это не тот клуб, что я знаю. Они так далеки от того, чтобы стать чемпионами Европы. Я очень расстроен тем, что я вижу. Они не делают ничего для того, чтобы люди хотя бы испытывали гордость за них. Иди и сражайся! Я никогда не видел, чтобы «Челси» был так плох. У игроков нет воли, нет духа, нет храбрости, чтобы сражаться за свои цвета. Им незнакома гордость», — приводит слова Лебефа ESPN.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков за 17 матчей. В последних 8 встречах АПЛ лондонцы одержали только 1 победу.

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
Грэм Поттер
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
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19 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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