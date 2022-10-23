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«Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в гостевом матче

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гол в составе гостей забил Гранит Джака на 11-й минуте. На 65-й Стюарт Армстронг сравнял счет в матче.

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, имея на счету 28 очков. «Саутгемптон» поднялся на 14-ю позицию (12 очков).

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
23 окт, 16:00. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
1:1
Арсенал

В другом матче «Лидс» дома проиграл «Фулхэму» со счетом 2:3. Голами в составе хозяев поля отметился Морено Родриго и Крисенсио Саммервилл. За гостей забили Александр Митрович, Бобби Рид и Виллиан.

«Лидс» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 9 очков. «Фулхэм» поднялся на седьмое место (18 очков).

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
23 окт, 16:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
2:3
Фулхэм

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 5
Химки 0
Матч завершен

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лидс
ФК Саутгемптон
ФК Фулхэм
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 9 1 1 25-11 28
2
 Ман. Сити 11 8 2 1 36-11 26
3
 Тоттенхэм 11 7 2 2 22-12 23
4
 Челси 11 6 3 2 16-11 21
5
 МЮ 11 6 2 3 16-16 20
6
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
7
 Фулхэм 12 5 3 4 22-22 18
8
 Ливерпуль 11 4 4 3 22-13 16
9
 Брайтон 11 4 3 4 15-14 15
10
 Брентфорд 12 3 5 4 18-21 14
11
 Эвертон 12 3 4 5 11-12 13
12
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
13
 Кр. Пэлас 11 3 4 4 12-16 13
14
 Астон Вилла 12 3 3 6 11-16 12
15
 Саутгемптон 12 3 3 6 11-19 12
16
 Лестер 12 3 2 7 21-24 11
17
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
18
 Лидс 11 2 3 6 13-18 9
19
 Вулверхэмптон 12 2 3 7 5-18 9
20
 Нот. Форест 12 2 3 7 8-23 9
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Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 0
22.10 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 3 : 0
22.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 3 : 1
22.10 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.10 16:00
Астон Вилла – Брентфорд
 4 : 0
23.10 16:00
Лидс – Фулхэм
 2 : 3
23.10 16:00
Саутгемптон – Арсенал
 1 : 1
23.10 16:00
Вулверхэмптон – Лестер
 0 : 4
23.10 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
24.10 22:00
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Алекс Ивоби

Алекс Ивоби

Эвертон

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 10 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

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