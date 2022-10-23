«Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном» в гостевом матче

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гол в составе гостей забил Гранит Джака на 11-й минуте. На 65-й Стюарт Армстронг сравнял счет в матче.

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, имея на счету 28 очков. «Саутгемптон» поднялся на 14-ю позицию (12 очков).

В другом матче «Лидс» дома проиграл «Фулхэму» со счетом 2:3. Голами в составе хозяев поля отметился Морено Родриго и Крисенсио Саммервилл. За гостей забили Александр Митрович, Бобби Рид и Виллиан.

«Лидс» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея на счету 9 очков. «Фулхэм» поднялся на седьмое место (18 очков).