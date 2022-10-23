«Астон Вилла» с разгромным счетом обыграла «Брентфорд»

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«Астон Вилла» разгромила «Брентфорд» в матче 13-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Голами в составе «Астон Виллы» отметились Леон Бэйли, Дэнни Ингс, оформивший дубль, и Олли Уоткинс.

Клуб из Бирмингема с 12 очками занимает 14-е место в АПЛ, «Брентфорд» — 10-е (14 очков).

В другом матче «Лестер» одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном» — 4:0.

У «Лестера» забивали Юри Тилеманса, Харви Барнса, Джеймса Мэддисона и Джейми Варди.

Команда Брендана Роджерса расположилась на 15-й позиции в турнирной таблице АПЛ (11 очков), «Вулверхэмптон» — на 19-й (9 очков).