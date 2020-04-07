«Сандерленд» отправил игроков в отпуск из-за коронавируса и не планирует сокращать зарплату
«Сандерленд» отправил игроков и сотрудников команды в бессрочный отпуск из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Также сообщается, что клуб не планирует просить игроков или сотрудников о сокращении зарплаты и намерен выполнять свои обязательства в полном объеме. Небольшая часть штата клуба, включая главного тренера Фила Паркинсона, будет работать из дома.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.
По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.
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