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«Сандерленд» отправил игроков в отпуск из-за коронавируса и не планирует сокращать зарплату

16:44
«Сандерленд». Фото ФК «Сандерленд».
«Сандерленд». Фото ФК «Сандерленд».
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«Сандерленд» отправил игроков и сотрудников команды в бессрочный отпуск из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также сообщается, что клуб не планирует просить игроков или сотрудников о сокращении зарплаты и намерен выполнять свои обязательства в полном объеме. Небольшая часть штата клуба, включая главного тренера Фила Паркинсона, будет работать из дома.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

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