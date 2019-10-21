Санчо оштрафован за опоздание из сборной Англии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо будет оштрафован на 100 тысяч евро за опоздание из сборной Англии, сообщает Bild. 19-летний футболист вернулся в Дортмунд позже, чем его ожидали, поэтому руководство применило к нему санкции.

Отметим, что в сезоне-2017/18 его также отстраняли за регулярные опоздания на тренировки. В нынешнем сезоне Санчо провел 11 матчей в составе «Боруссии» во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

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