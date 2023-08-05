Самые дорогие защитники мира: топ-5 трансферов в истории футбола
«Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Сумма сделки составит 90 миллионов евро, таким образом, игрок стал самым дорогим защитником в истории, обойдя в этом списке Виргила ван Дейка и Харри Магуайра. «СЭ» рассказывает о самых дорогих переходах защитников в истории футбола.
Харри Магуайр
Откуда: «Лестер»
Куда: «Манчестер юнайтед»
Когда: 2019
Сумма трансфера: 87 миллионов евро
5 августа 2019 года англичанин стал игроком «МЮ», подписав с клубом шестилетний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма его перехода составила 80 миллионов фунтов (87 миллионов евро), что сделало его самым дорогим защитником в истории.
Маттейс де Лигт
Откуда: «Аякс»
Куда: «Ювентус»
Когда: 2019
Сумма трансфера: 85,5 миллиона евро
В июле 2019 года защитник был приобретен «Ювентусом» за 75 миллионов евро (плюс 10,5 миллиона бонусами). Его соглашение было рассчитано на 5 лет — до 2024 года.
Виргил ван Дейк
Откуда: «Саутгемптон»
Куда: «Ливерпуль»
Когда: 2018
Сумма трансфера: 84,65 миллиона евро
1 января 2018 года нидерландский футболист перешел в «Ливерпуль» и стал на тот момент самым дорогим защитником в истории футбола. Сумма сделки составила 75 миллионов фунтов, контракт был подписан сроком на 5 лет. Также 10 процентов от этой суммы получил «Селтик».
Весли Фофана
Откуда: «Лестер»
Куда: «Челси»
Когда: 2022
Сумма трансфера: 80,4 миллиона евро
31 августа 2022 года француз стал игроком «Челси», подписав семилетний контракт с клубом. Сумма соглашения составила 80,4 миллиона евро.
Люка Эрнандес
Откуда: «Атлетико»
Куда: «Бавария»
Когда: 2019
Сумма трансфера: 80 миллионов евро
Переход французского футболиста не стал таким громким, как другие трансферы, которые происходили в Европе в тот же временной промежуток, зато оказался рекордным для «Баварии». Мюнхенский клуб заплатил за переход Эрнандеса 80 миллионов евро, что стало самым дорогим трансфером в истории клуба.