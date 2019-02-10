14:50 | Футбол — Англия

Салах сбрил бороду. Болельщики его не узнают

Обсудить
0

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах сбрил бороду. Он разместил свое фото без бороды в Инстаграме.

В комментариях многие пользователи написали, что им не понравилась такая перемена имиджа. "Кто ты?", - пишет пользователь hugohkyt_walker21406. "Никогда больше не делай этого", - отметил georgekennedy_. "Нет!!!!", - написал ajmal_nujoom

26-летний египтянин в текущем сезоне провел 33 матча за "Ливерпуль" и забил 19 мячей при восьми голевых передачах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah) 10 Фев 2019 в 2:02 PST

Все о чемпионате Англии - здесь

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BtsntO3DhZy

Загрузка...
Материалы других СМИ