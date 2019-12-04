Салах, Мане, Кулибали и Обамеянг — претенденты на звание лучшего игрока Африки
Определены номинанты на звание лучшего игрока Африки 2019 года. В финальный список вошли 10 человек: Мохамед Салах, Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), Калиду Кулибали («Наполи»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Хаким Зиех, Андре Онана (оба — «Аякс»), Исмаэль Беннасер («Милан»), Одион Игало («Шанхай Шеньхуа), Юсеф Белайли («Эсперанс»).
The ? nominees for the African Player of the Year award ?— Goal (@goal) December 4, 2019
Andre Onana ??
Hakim Ziyech ??
Ismail Bennacer ??
Kalidou Koulibaly ??
Mohamed Salah ??
Odion Ighalo ??
Pierre-Emerick Aubameyang ??
Riyad Mahrez ??
Sadio Mane ??
Youcef Belaili ??
Who should win it? ?#CAFAwards2019
В последние два года тройка выглядела следующим образом: Мохамед Салах, Садио Мане, Пьер-Эмерик Обамеянг.