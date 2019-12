Определены номинанты на звание лучшего игрока Африки 2019 года. В финальный список вошли 10 человек: Мохамед Салах, Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), Калиду Кулибали («Наполи»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Хаким Зиех, Андре Онана (оба — «Аякс»), Исмаэль Беннасер («Милан»), Одион Игало («Шанхай Шеньхуа), Юсеф Белайли («Эсперанс»).

The ? nominees for the African Player of the Year award ?



Andre Onana ??

Hakim Ziyech ??

Ismail Bennacer ??

Kalidou Koulibaly ??

Mohamed Salah ??

Odion Ighalo ??

Pierre-Emerick Aubameyang ??

Riyad Mahrez ??

Sadio Mane ??

Youcef Belaili ??



Who should win it? ?#CAFAwards2019