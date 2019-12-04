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Салах, Мане, Кулибали и Обамеянг — претенденты на звание лучшего игрока Африки

15:30
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Определены номинанты на звание лучшего игрока Африки 2019 года. В финальный список вошли 10 человек: Мохамед Салах, Садио Мане (оба — «Ливерпуль»), Калиду Кулибали («Наполи»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Рияд Махрез («Манчестер Сити»), Хаким Зиех, Андре Онана (оба — «Аякс»), Исмаэль Беннасер («Милан»), Одион Игало («Шанхай Шеньхуа), Юсеф Белайли («Эсперанс»).

В последние два года тройка выглядела следующим образом: Мохамед Салах, Садио Мане, Пьер-Эмерик Обамеянг.

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