Салах ценит, что его признали лучшим игроком сезона по версии футболистов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рад, что его признал лучшим игроком сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

«Это действительно хорошо, особенно потому, что за меня проголосовали игроки. Это показывает, что ты очень много работал и получил то, ради чего работали индивидуально... Когда становишься старше, лучше справляешься с давлением. Я стараюсь помочь команде и сделать людей рядом со мной и себя лучше», — приводит пресс-служба PFA слова Салаха.

В борьбе за звание лучшего игрока сезона в АПЛ Салах обошел Кевина де Брейне, Криштиану Роналду, Харри Кейна, Виргила ван Дейка и Садио Мане.