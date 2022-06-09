Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

Салах в сезоне АПЛ-2021/22 забил 23 гола и отдал 14 результативных передач в 35 матчах. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата и разделил это звание с игроком «Тоттенхэма» Сон Хын Мином.

29-летний египтянин получил эту награду второй раз в карьере, до этого он получал ее в сезоне-2017/18.

В борьбе за звание лучшего игрока сезона АПЛ Салах обошел Кевина Де Брюйне, Криштиану Роналду, Гарри Кейна, Вирджила ван Дейка и Садио Мане.

Лучшим молодым игроком второй год подряд стал полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден. 22-летний футболист выиграл чемпионат Англии в составе команды и отметился девятью голами в 28 матчах АПЛ.