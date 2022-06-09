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Сегодня, 22:49

Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах.
Фото Twitter Ассоциации профессиональных футболистов Англии

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

Салах в сезоне АПЛ-2021/22 забил 23 гола и отдал 14 результативных передач в 35 матчах. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата и разделил это звание с игроком «Тоттенхэма» Сон Хын Мином.

29-летний египтянин получил эту награду второй раз в карьере, до этого он получал ее в сезоне-2017/18.

В борьбе за звание лучшего игрока сезона АПЛ Салах обошел Кевина Де Брюйне, Криштиану Роналду, Гарри Кейна, Вирджила ван Дейка и Садио Мане.

Лучшим молодым игроком второй год подряд стал полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден. 22-летний футболист выиграл чемпионат Англии в составе команды и отметился девятью голами в 28 матчах АПЛ.

Источник: https://twitter.com/LFC/status/1534970680579608614?s=20&t=2ED2pkMBYiBkhHgt0u-fjw
Мохамед Салах
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 2 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 9
Харви Барнс

Харви Барнс

Лестер

 9
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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