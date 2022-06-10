Кулушевски установил рекорд АПЛ по голевым передачам

Нападающий «Тоттенхэма» Деян Кулушевски установил рекорд чемпионата Англии.

22-летний швед, арендованный у «Ювентуса», сделал 8 голевых передач за «шпор» в этом сезоне. При этом он сыграл только в 18 матчах.

Как сообщает Matchday 365, Кулушевски стал первым игроком в истории АПЛ, завершившим сезон в десятке лучших игроков по результативным передачам, сыграв при этом менее чем в 20 матчах.