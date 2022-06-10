«Реал» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Челси» Джеймсом

«Реал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к защитнику «Челси» Рису Джеймсу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Манчестер Сити» может подписать 22-летнего англичанина в качестве долгосрочной замены защитнику Кайлу Уокеру.

При этом отмечается, что «Реал» в последние недели усилил интерес к защитнику «Челси» и серьезно следит за его ситуацией.

В прошедшем сезоне Джеймс забил 6 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за лондонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.