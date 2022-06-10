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Сегодня, 08:29

«Реал» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Челси» Джеймсом

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к защитнику «Челси» Рису Джеймсу, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Манчестер Сити» может подписать 22-летнего англичанина в качестве долгосрочной замены защитнику Кайлу Уокеру.

При этом отмечается, что «Реал» в последние недели усилил интерес к защитнику «Челси» и серьезно следит за его ситуацией.

В прошедшем сезоне Джеймс забил 6 мячей и отдал 10 результативных передач в 39 матчах за лондонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10901601/Chelsea-approach-Man-City-Real-Madrid-target-Reece-James-extending-contract.html
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
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Ливерпуль

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Манчестер Юнайтед

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