Хадсон-Одои может перейти из «Челси» в дортмундскую «Боруссию»

Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Eurosport.

По данным источника, 20-летний англичанин хочет получать больше игрового времени и намерен покинуть лондонский клуб. «Боруссия» рассматривает возможность покупки или аренды футболиста. Также немецкий клуб интересуется Джонатаном Иконе из «Лилля» и Рафиньей из «Лидса».

В сезоне-2020/21 Хадсон-Одои принял участие в 37 матчах «Челси», на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.