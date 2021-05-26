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Хадсон-Одои может перейти из «Челси» в дортмундскую «Боруссию»

07:16
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Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Eurosport.

По данным источника, 20-летний англичанин хочет получать больше игрового времени и намерен покинуть лондонский клуб. «Боруссия» рассматривает возможность покупки или аренды футболиста. Также немецкий клуб интересуется Джонатаном Иконе из «Лилля» и Рафиньей из «Лидса».

В сезоне-2020/21 Хадсон-Одои принял участие в 37 матчах «Челси», на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.co.uk/football/transfers/2020-2021/dortmund-lining-callum-hudson-odoi-as-jadon-sancho-replacement-pau-torres-united-audition-transfer-n_sto8335914/story.shtml

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