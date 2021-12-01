Ряд клубов АПЛ интересуется форвардом «Фламенго» Габиголом
09:15
Нападающий «Фламенго» Габриэл Барбоза по прозвищу «Габигол» может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает 90min.
По информации источника, 25-летним бразильцем интересуются «Арсенал», «Эвертон», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Сообщается, что «Фламенго» рассчитывает получить за форварда около 30 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Барбоза провел 41 матч за «Фламенго», на его счету 29 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 23,4 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.90min.com/posts/gabigol-eyes-return-europe-premier-league-move-preference
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