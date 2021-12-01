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«Аякс» может арендовать форварда «Тоттенхема» Бергвайна

08:13
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«Аякс» интересуется нападающим «Тоттенхема» Стевеном Бергвайном, сообщает журналист De Telegraaf Майк Вервай.

По информации источника, нидерландский клуб хочет арендовать 24-летнего форварда, который не входит в планы нынешнего главного тренера «шпор» Антонио Конте. Сообщается, что сделка может состояться в зимнее трансферное окно. «Аякс» готов рассматривать только вариант с арендой, поскольку у клуба есть финансовые проблемы на фоне коронавируса.

В сезоне-2021/22 Бергвайн провел 9 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нидерландца в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.telegraaf.nl/sport/13094857/ajax-polst-steven-bergwijn-voor-transfer-deze-winter?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter

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Иван Торопцев все материалы автора

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