Руни может покинуть «Дерби Каунти» из-за финансовых проблем

Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал о финансовых проблемах английского клуба.

«Я закончу сезон, а потом должен подумать, как мы с клубом будем двигаться вперед. Единственный способ сделать это — найти в клубе нового владельца. Я люблю клуб, болельщиков и персонал и хочу, чтобы это продолжалось, но должно быть что-то, чтобы я мог делать свою работу. Если я не могу делать свою работу, то я не отдаю должное ни себе, ни фанатам.

Не знаю, куда движется клуб и будет ли он здесь в следующем сезоне, поэтому не знаю, какое будущее ждет клуб или меня. Мне нужны гарантии. Я знаю, что администраторы стараются изо всех сил, но наступает момент, когда работать практически невозможно. Нам нужен предпочтительный покупатель. Это должно произойти сейчас", — приводит слова Руни Daily Mail.

У «Дерби», которые входили в число 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии (сезон-1888/1889), имеются большие финансовые проблемы, в результате которых команда рискует вылететь из чемпионшипа.

Ранее сообщалось, что клуб может купить голливудский актер Джордж Клуни.