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Сегодня, 08:38

Руни может покинуть «Дерби Каунти» из-за финансовых проблем

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни рассказал о финансовых проблемах английского клуба.

«Я закончу сезон, а потом должен подумать, как мы с клубом будем двигаться вперед. Единственный способ сделать это — найти в клубе нового владельца. Я люблю клуб, болельщиков и персонал и хочу, чтобы это продолжалось, но должно быть что-то, чтобы я мог делать свою работу. Если я не могу делать свою работу, то я не отдаю должное ни себе, ни фанатам.

Не знаю, куда движется клуб и будет ли он здесь в следующем сезоне, поэтому не знаю, какое будущее ждет клуб или меня. Мне нужны гарантии. Я знаю, что администраторы стараются изо всех сил, но наступает момент, когда работать практически невозможно. Нам нужен предпочтительный покупатель. Это должно произойти сейчас", — приводит слова Руни Daily Mail.

У «Дерби», которые входили в число 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии (сезон-1888/1889), имеются большие финансовые проблемы, в результате которых команда рискует вылететь из чемпионшипа.

Ранее сообщалось, что клуб может купить голливудский актер Джордж Клуни.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Уэйн Руни
Футбол
ФК Дерби Каунти
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
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Тоттенхэм – Ньюкасл
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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