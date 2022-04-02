Рангник ответил ван Галу, который назвал «Манчестер Юнайтед» коммерческим клубом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил наставнику сборной Нидерландов Луи ван Галу на его слова о том, что «МЮ» это коммерческий проект, а не футбольный.

«Я думаю, что, в принципе, футбол во всем мире, и тем более в АПЛ, когда любой богатый человек или компания могут купить клуб — при условии, что они будут соответствовать требованиям, — это коммерциализированный бизнес, это точно. И неважно, какой это клуб и в каком он городе.

Сам Луи, как опытный тренер, подписал здесь контракт около семи или восьми лет назад, и он мог бы знать об этом заранее, если бы у него было такое мнение", — приводит слова Рангника Manchester Evening News.

После 29 игр в АПЛ «МЮ» набрал 50 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 очков.

Сегодня, 2 апреля, команда Рангника сыграет с «Лестером» в чемпионате Англии, начало — 19:30 мск.