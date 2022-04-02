Мойес: «Райс будет продан не менее чем за 150 миллионов фунтов»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал возможную продажу полузащитника Деклана Райса.

«Первое, что нужно сказать, это то, что он не продается. Но если вы заинтересованы, что ж, это будет дороже, чем 100 миллионов фунтов стерлингов, которые мы запрашивали в прошлом году. Сейчас он стоит 150 миллионов фунтов стерлингов (178 миллионов евро) — это минимум. Есть цена, и если кто-то хочет заплатить эту цену, то мы, вероятно, готовы пойти на сделку. Если нет, то он останется в клубе», — приводит слова Мойеса Sky Sport.

23-летний полузащитник, по сообщениям, является целью как «Челси», так и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2021/22 Райс провел 38 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, на его счету четыре гола и четыре результативных передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.