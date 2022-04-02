Мойес: «Райс будет продан не менее чем за 150 миллионов фунтов»
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал возможную продажу полузащитника Деклана Райса.
«Первое, что нужно сказать, это то, что он не продается. Но если вы заинтересованы, что ж, это будет дороже, чем 100 миллионов фунтов стерлингов, которые мы запрашивали в прошлом году. Сейчас он стоит 150 миллионов фунтов стерлингов (178 миллионов евро) — это минимум. Есть цена, и если кто-то хочет заплатить эту цену, то мы, вероятно, готовы пойти на сделку. Если нет, то он останется в клубе», — приводит слова Мойеса Sky Sport.
23-летний полузащитник, по сообщениям, является целью как «Челси», так и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2021/22 Райс провел 38 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, на его счету четыре гола и четыре результативных передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|
5
|Тоттенхэм
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|
6
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
7
|Вест Хэм
|30
|14
|6
|10
|49-39
|48
|
8
|Вулверхэмптон
|30
|14
|4
|12
|31-26
|46
|
9
|Астон Вилла
|29
|11
|3
|15
|41-40
|36
|
10
|Лестер
|27
|10
|6
|11
|42-46
|36
|
11
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|
14
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|
15
|Брентфорд
|30
|8
|6
|16
|33-47
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|34-67
|29
|
17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|2.04
|14:30
|
Ливерпуль – Уотфорд
|- : -
|2.04
|17:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|2.04
|17:00
|
Брайтон – Норвич
|- : -
|2.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|2.04
|17:00
|
Лидс – Саутгемптон
|- : -
|2.04
|17:00
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|2.04
|19:30
|
МЮ – Лестер
|- : -
|3.04
|16:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|- : -
|3.04
|18:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|- : -
|4.04
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|13
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|13
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|23
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6