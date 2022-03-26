Голливудский актер Джордж Клуни может купить «Дерби Каунти»

Известный голливудский актер Джордж Клуни допустил возможность покупки футбольного клуба «Дерби Каунти».

«Дерби Каунти» — это отличный футбольный клуб с фантастической историей, и я уверен, что у него большое будущее.

Мой интерес к футболу, безусловно, вырос в последние годы, и несколько лет назад меня спрашивали, не хочу ли присоединиться к группе других лиц, желающих купить футбольный клуб «Малага» в Испании. Это была довольно захватывающая перспектива, но в конечном итоге она провалилась. Возможно, владеть футбольным клубом не хуже, чем играть за него», — приводит слова Клуни Derbyshire Life.

У «баранов», которые, входили в число 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии (сезон-1888/1889), имеются большие финансовые проблемы, в результате которых команда рискует вылететь из чемпионшипа.

Джордж Клуни со своей супругой Амаль проживает в Великобритании.