«Астон Вилла» продлила контракт с Кэшем
Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте бирмингемцев.
Соглашение с 24-летним поляком рассчитано до лета 2027 года. В октябре 2021 года Кэш, который родился в Англии, получил польское гражданство, так как его мама — полячка.
В текущем сезоне Кэш провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|
4
|Тоттенхэм
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|
5
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|
6
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
7
|МЮ
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|
9
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|
12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|
13
|Брайтон
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|
14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
15
|Ньюкасл
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|
16
|Лидс
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|
17
|Эвертон
|28
|7
|4
|17
|30-49
|25
|
18
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|
19
|Бернли
|28
|3
|12
|13
|22-40
|21
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|18:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|2 : 3
|26.12
|18:00
|
Ман. Сити – Лестер
|6 : 3
|26.12
|18:00
|
Норвич – Арсенал
|0 : 5
|26.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|3 : 0
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Челси
|1 : 3
|26.12
|23:00
|
Брайтон – Брентфорд
|2 : 0
|27.12
|23:00
|
Ньюкасл – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:45
|
Ливерпуль – Лидс
|6 : 0
|10.03
|22:30
|
Вулверхэмптон – Уотфорд
|4 : 0
|6.04
|21:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|24
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|18
|1
|7
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|6
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