«Астон Вилла» продлила контракт с Кэшем

Защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте бирмингемцев.

Соглашение с 24-летним поляком рассчитано до лета 2027 года. В октябре 2021 года Кэш, который родился в Англии, получил польское гражданство, так как его мама — полячка.

В текущем сезоне Кэш провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.