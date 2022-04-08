Руководство «Эвертона» не верит, что увольнение Лэмпарда поможет команде остаться в АПЛ

Руководство «Эвертона» обеспокоенно по поводу положения команды в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство не верит, что увольнение главного тренера Фрэнка Лэмпарда поможет клубу остаться в АПЛ.

Отмечается, что это не значит, что «Эвертон» будет сотрудничать с тренером до конца сезона, вне зависимости от результатов.

Напомним, что после 29 матчей «Эвертон» набрал 25 очков занимает 17-е место в турнирной таблице. 9 апреля подопечные Лэмпарда примут «Манчестер Юнайтед».