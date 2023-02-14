Руководство «Челси» считает Поттера одним из лучших тренеров мира

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не покинет клуб в ближайшее время, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, в руководстве лондонского клуба считают, что Поттер — один из лучших тренеров мира, однако ему надо дать время в команде. Его не будут оценивать по тому, удастся ли «Челси» выйти в Лигу чемпионов. Руководство «Челси» уверено, что у Поттера было мало возможностей сразу встроить в игру большое количество новичков по ходу сезона.

«Челси» с 31 очком занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-4 на 10 очков. В последних 13 матчах чемпионата команда одержала две победы.