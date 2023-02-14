Клопп одержал 250 побед быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля»

«Ливерпуль» в матче 23-го тура АПЛ обыграл «Эвертон» (2:0).

Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа это победа стала 250-й во главе команды. Для этого ему понадобилось 414 матчей. Это лучший результат среди всех тренеров клуба, достигших этой отметки. Боб Пэйсли выиграл 250-й матч в «Ливерпуле» в 448-й игре, Билл Шенкли — в 472-й, Том Уотсон — в 539-й.

«Ливерпуль» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей в АПЛ и с 32 очками расположился на девятой строчке в турнирной таблице. «Эвертон» с 18 очками — на 18-м месте.