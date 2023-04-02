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Сегодня, 23:24

Руководство «Челси» прокомментировало решение уволить главного тренера Поттера

Иван Торопцев
Корреспондент
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Грэм Поттер.
Фото Global Look Press

Со-владельцы «Челси» Тодд Боэли и Бедад Эгбали выступили с заявлением по поводу увольнения Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

«От имени всего клуба мы хотим поблагодарить Грэма за работу в «Челси». Мы с огромным уважением относимся к нему как к тренеру и как к человеку. Он всегда проявлял себя порядочно и профессионально, мы расстроены, что все завершилось так.
Вместе с болельщиками мы будем поддерживать Бруно Салтора, который станет временно исполняющим обязанности главного тренера. Впереди 10 матчей в АПЛ и четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия в каждой из оставшихся игр, чтобы завершить сезон как можно лучше», — говорится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте «Челси».

«Челси» объявил об отставке Грэма Поттера в воскресенье, 2 апреля. 47-летний англичанин работал в клубе с сентября 2022 года.

По данным СМИ, главным кандидатом на замену Поттеру является Юлиан Нагельсманн, которого уволили из «Баварии» 24 марта.

Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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Нагельсманн — основной кандидат на пост главного тренера «Челси» после увольнения Поттера
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 29 23 3 3 70-27 72
2
 Ман. Сити 28 20 4 4 71-26 64
3
 МЮ 27 15 5 7 41-37 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 27 13 11 3 41-19 50
6
 Брайтон 26 12 7 7 49-34 43
7
 Брентфорд 28 10 13 5 46-37 43
8
 Ливерпуль 27 12 6 9 48-33 42
9
 Астон Вилла 28 12 5 11 37-39 41
10
 Фулхэм 28 11 6 11 39-39 39
11
 Челси 28 10 8 10 29-30 38
12
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 24-39 30
13
 Вулверхэмптон 29 7 7 15 23-42 28
14
 Нот. Форест 28 6 9 13 23-50 27
15
 Борнмут 28 7 6 15 27-55 27
16
 Лидс 28 6 8 14 36-48 26
17
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
18
 Лестер 28 7 4 17 39-49 25
19
 Вест Хэм 27 7 6 14 25-34 27
20
 Саутгемптон 29 6 5 18 23-47 23
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1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 4 : 1
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 4 : 1
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 2 : 1
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 3 : 3
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 1
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 1 : 1
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 0 : 2
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 1 : 0
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
 2 : 0
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Эвертон – Тоттенхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 17
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 27 1 9
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 27 1 4
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