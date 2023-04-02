Руководство «Челси» прокомментировало решение уволить главного тренера Поттера

Со-владельцы «Челси» Тодд Боэли и Бедад Эгбали выступили с заявлением по поводу увольнения Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

«От имени всего клуба мы хотим поблагодарить Грэма за работу в «Челси». Мы с огромным уважением относимся к нему как к тренеру и как к человеку. Он всегда проявлял себя порядочно и профессионально, мы расстроены, что все завершилось так.

Вместе с болельщиками мы будем поддерживать Бруно Салтора, который станет временно исполняющим обязанности главного тренера. Впереди 10 матчей в АПЛ и четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия в каждой из оставшихся игр, чтобы завершить сезон как можно лучше», — говорится в тексте заявления, опубликованном на официальном сайте «Челси».

«Челси» объявил об отставке Грэма Поттера в воскресенье, 2 апреля. 47-летний англичанин работал в клубе с сентября 2022 года.

По данным СМИ, главным кандидатом на замену Поттеру является Юлиан Нагельсманн, которого уволили из «Баварии» 24 марта.