Нагельсманн — основной кандидат на пост главного тренера «Челси» после увольнения Поттера

Юлиан Нагельсманн рассматривается «Челси» в качестве основного кандидата на освободившийся пост главного тренера клуба, утверждает Фабрицио Романо.

2 апреля Челси объявил об увольнении Грэма Поттера. В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Астон Вилле» (0:2). Временно исполняющим обязанности главного тренера «Челси» назначен Бруно Салтор.

Нагельсманн 24 марта покинул «Баварию». Ранее сообщалось, что до лета он не будет рассматривать предложения о работе с новым клубом.