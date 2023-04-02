Нагельсманн — основной кандидат на пост главного тренера «Челси» после увольнения Поттера
Юлиан Нагельсманн рассматривается «Челси» в качестве основного кандидата на освободившийся пост главного тренера клуба, утверждает Фабрицио Романо.
2 апреля Челси объявил об увольнении Грэма Поттера. В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Астон Вилле» (0:2). Временно исполняющим обязанности главного тренера «Челси» назначен Бруно Салтор.
Нагельсманн 24 марта покинул «Баварию». Ранее сообщалось, что до лета он не будет рассматривать предложения о работе с новым клубом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|
6
|Брайтон
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|
7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|
9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
14
|Нот. Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|
15
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|
16
|Лидс
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|
17
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
18
|Лестер
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|
19
|Вест Хэм
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|3 : 3
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|0 : 2
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|1 : 0
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|2 : 0
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|27
|1
|4
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