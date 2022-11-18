Роналду заявил, что хочет завершить карьеру в 40 лет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что планирует завершить карьеру в 40 лет.

«Я хочу играть еще два или три года. Это максимум. Хочу закончить карьеру в 40. Считаю, это хороший возраст... Но я не знаю. Неизвестно, каким будет будущее. Иногда ты строишь какие-то планы на жизнь, но, как я уже много раз говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что случится», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

В сезоне-2022/23 37-летний португалец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.