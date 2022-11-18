Руни уверен, что в «МЮ» примут действия в отношении Роналду после его интервью

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отреагировал на интервью своего экс-одноклубника Криштиану Роналду.

«Ну, послушайте, Криштиану Роналду — фантастический игрок, и, как я уже говорил, он и Месси — два лучших игрока в истории, вероятно. И, опять же, это не критика. Я сказал лишь, что возраст настигает каждого из нас, и теперь Криштиану очевидно чувствует, что наконец и ему пришлось с этим столкнуться. Очевидно, что он дал интервью, которое разлетелось по всему миру, и оно странное, некоторые комментарии там странные. Но я уверен, что в «Манчестер Юнайтед» разберутся с этим: как только увидят полное интервью, они предпримут необходимые действия», — приводит слова Руни Manchester Evening News.

В интервью 37-летний португалец назвал Руни крысой и заявил, что англичанин завидует его внешности и долгой карьере.