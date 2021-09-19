Роналду подсказал Де Хеа, куда будет бить пенальти Нобл в матче «Вест Хэм» — «МЮ»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подсказал голкиперу команды Давиду Де Хеа, куда будет бить пенальти Нобл в матче «Вест Хэм» — «МЮ» (1:2).
36-летний португалец присел и указал рукой в гол, в который, по его мнению, будет бить соперник. Роналду оказался прав.
Де Хеа отбил первый одиннадцатиметровый с 23 апреля 2016 года — в исполнении Ромелу Лукаку в матче против «Эвертона». С тех пор испанец пропустил 40 ударов с «точки» подряд.
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