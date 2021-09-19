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Сульшер: «Очень рад за Лингарда, а Роналду в своем стиле»

18:58
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после гостевого матча 5-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1) высказался о лидерах команды Криштиану Роналду, Бруно Фернандеше и Джесси Лингарде.

Роналду продолжает забивать в каждом матче после перехода в «МЮ», а Лингард забил победный гол на 89-й минуте встречи.

«Бруно и Криштиану должны работать вместе. Они оба потрясающие игроки, — цитирует Сульшера Sky Sports. — Что касается голов Криштиану, то он присоединился к команде в своем стиле.

Лингард? Я очень рад за него. Во вторник у него выдался тяжелый матч, однако он позитивный парень. Очень рад за него. Хороший ответ от Джесси, отлично завершил".

So happy for Jesse, he had a tough evening on Tuesday, he knuckled down, he's a positive lad, so happy for him. A good turn by Jesse, good finish."

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

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Роман Шишов все материалы автора

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