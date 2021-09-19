Сульшер: «Очень рад за Лингарда, а Роналду в своем стиле»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после гостевого матча 5-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1) высказался о лидерах команды Криштиану Роналду, Бруно Фернандеше и Джесси Лингарде.
Роналду продолжает забивать в каждом матче после перехода в «МЮ», а Лингард забил победный гол на 89-й минуте встречи.
«Бруно и Криштиану должны работать вместе. Они оба потрясающие игроки, — цитирует Сульшера Sky Sports. — Что касается голов Криштиану, то он присоединился к команде в своем стиле.
Лингард? Я очень рад за него. Во вторник у него выдался тяжелый матч, однако он позитивный парень. Очень рад за него. Хороший ответ от Джесси, отлично завершил".
So happy for Jesse, he had a tough evening on Tuesday, he knuckled down, he's a positive lad, so happy for him. A good turn by Jesse, good finish."
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