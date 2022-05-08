Роналду обсудил свое будущее в «Манчестер Юнайтед» с Алексом Фергюсоном

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провел встречу с бывшим главным тренером команды сэром Алексом Фергюсоном. На ней обсуждалось будущее 37-летнего португальца в команде, утверждает The Mirror.

Форвард вернулся в «МЮ» прошедшим летом, подписав контракт на два года. Однако он раздумывает над тем, чтобы покинуть команду после этого сезона.

При этом Фергюсон посоветовал ему не принимать окончательное решение, пока он не встретится с новым главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану принял участие в 30 матчах АПЛ, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи.