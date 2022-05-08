Даблин: «Не знаю, зачем Роналду оставаться в «МЮ». Разве что новый тренер пообещает приход новичков на 300 миллионов евро»

Даблин считает, что Роналду может уйти из «Манчестер Юнайтед» летом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин считает, что форвард Криштиану Роналду может уйти из английского клуба летом.

«Я не знаю, куда уедет Роналду, — приводит слова Даблина The Sun. — Может, Криштиану вернется в Испанию или Италию? Не знаю. Но мне тяжело представить, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», если в самые кратчайшие сроки не будут приняты какие-то меры«.

При этом экс-нападающий выразил надежду, что 37-летний португалец останется в «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, команда без него потеряется. Надеюсь, что Криштиану останется. Но, если быть честным, не знаю, зачем Роналду оставаться в «Манчестер Юнайтед». Разве что новый тренер пообещает приход новичков на 300 миллионов евро. В ином случае он уйдет», — сказал он.

В нынешнем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.