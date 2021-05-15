Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Роджерс — об эмоциях после победы в Кубке: «Это потрясающее чувство»

15 мая 2021, 23:48
Теги:

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в финале Кубка Англии.

«Это потрясающее чувство. Еще до того, когда я пришел в «Лестер», я знал, что клуб никогда не выигрывал Кубок Англии. Горжусь командой, игроками, болельщиками, это прекрасный день для города.

Сегодня мы играли лучше соперника, были агрессивны, здорово прессинговали, а когда находились с мячом, то всегда создавали опасность. «Челси» — потрясающая команда, именно поэтому они вышли в финал Лиги чемпионов, но я думаю, что мы заслужили сегодняшнюю победу", — цитирует тренера BBC.

«Лестер» впервые вышел в финал Кубка Англии с 1969 года, ранее клуб трижды добивался этого результата и каждый раз проигрывал.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Видео: пассажирский автобус сгорел в Ростове-на-Дону 15 мая
Минобороны Израиля рассказало о планах в отношении сектора Газа
Раскрыт секрет самого известного гигантского геоглифа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд