Тухель объяснил поражение от «Лестера» в финале Кубка Англии невезением

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Мы разочарованы. Думаю, нашей игры было достаточно, чтобы выиграть. Сегодня нам не повезло, и мы никогда не скрывали, что везение нужно, чтобы побеждать на таком уровне.

Мы хорошо оборонялись, хорошо контратаковали, не допустили контратак от одной из лучших контратакующих команд Европы.

Мы пропустили гол из ничего. Это фантастический и везучий гол. У нас был момент у Мэйсона, офсайд, который был на грани. Нам сегодня не повезло", — цитирует Тухеля BBC.