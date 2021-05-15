Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Тухель объяснил поражение от «Лестера» в финале Кубка Англии невезением

23:01
Теги:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Лестера» (0:1) в финале Кубка Англии.

«Мы разочарованы. Думаю, нашей игры было достаточно, чтобы выиграть. Сегодня нам не повезло, и мы никогда не скрывали, что везение нужно, чтобы побеждать на таком уровне.

Мы хорошо оборонялись, хорошо контратаковали, не допустили контратак от одной из лучших контратакующих команд Европы.

Мы пропустили гол из ничего. Это фантастический и везучий гол. У нас был момент у Мэйсона, офсайд, который был на грани. Нам сегодня не повезло", — цитирует Тухеля BBC.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«У Этери ты либо работаешь, либо уходишь с катка. Каждая тренировка — стресс». Турецкий фигурист — о Тутберидзе и Мишине
В Москве поймали гея, сверлившего дыры для секса в стенках туалетов
Болтон заявил о необходимости принять Украину и Белоруссию в НАТО
День жен-мироносиц: что можно и нельзя делать 3 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд