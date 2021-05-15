Владельцы «Арсенала» отказались продавать клуб основателю Spotify

Основатель и исполнительный директор сервиса передачи музыки Spotify Даниэль Эк сообщил, что владельцы «Арсенала» отказались продавать ему лондонский клуб.

— Сегодня появились неточные сообщения о том, что я не делал предложения о покупке «Арсенала». Я думаю, что важно подкорректировать это сообщение, — на этой неделе было сделано предложение как Джошу Кронке, так и их акционерам. Оно включало в себя представление интересов фанатов в совете директоров и золотую акцию для болельщиков. Они ответили, что деньги им не нужны. Я уважаю их решение, но остаюсь заинтересованным и доступным, если ситуация когда-либо изменится, — написал Эк в Twitter.

Following reports today I want to correct the record with attached statement pic.twitter.com/CzfF0Y76K4 — Daniel Ek (@eldsjal) May 15, 2021

Шведский миллиардер выразил готовность приобрести «Арсенал» в апреле 2021 года.

Журнал Forbes оценивает его состояние в 3,7 миллиарда долларов.