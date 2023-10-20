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Сегодня, 19:01

Робертсон пропустит три месяца из-за операции на плече

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пропустит три месяца из-за травмы, сообщает The Athletic.

По информации источника, без операции на плече игрок мог бы вернуться к игре в течение четырех недель, но это повышает риск вызвать рецидив.

Защитник получил травму в матче сборной Шотландии с Испанией в рамках отбора Евро-2024 (0:2) и был заменен в первом тайме.

В нынешнем сезоне 29-летний шотландец провел за «Ливерпуль» восемь матчей и забил один мяч.

Источник: https://theathletic.com/4980954/2023/10/20/andy-robertson-liverpool-shoulder-injury/
Эндрю Робертсон
Футбол
ФК Ливерпуль
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 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
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8
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