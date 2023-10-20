Робертсон пропустит три месяца из-за операции на плече

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пропустит три месяца из-за травмы, сообщает The Athletic.

По информации источника, без операции на плече игрок мог бы вернуться к игре в течение четырех недель, но это повышает риск вызвать рецидив.

Защитник получил травму в матче сборной Шотландии с Испанией в рамках отбора Евро-2024 (0:2) и был заменен в первом тайме.

В нынешнем сезоне 29-летний шотландец провел за «Ливерпуль» восемь матчей и забил один мяч.