Конте хочет подписать в «Тоттенхэм» Влаховича, де Врея и Кессиэ
Итальянский тренер Антонио Конте хочет подписать в «Тоттенхэм» нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, 52-летний специалист также хотел бы видеть в лондонском клубе полузащитника «Милана» Франка Кессиэ, а также защитников Стефана де Врея из «Интера» и Мануэля Ладзари из «Лацио».
1 ноября «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.
Ранее сообщалось, что Конте возглавит лондонский клуб и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год.
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Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calciomercato/02-11-2021/conte-tottenham-desideri-gennaio-vlahovic-kessie-mirino-4202182643765_preview.shtml
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