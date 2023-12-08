Рико Льюис прокомментировал поражение «Ман Сити» в матче с «Астон Виллой»

Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис признался, что в последнем матче АПЛ с «Астон Виллой» его команда уступила по всем пунктам.

«В том матче мы были недостаточно хороши во всех аспектах. «Астон Вилла» переиграла нас, нужно отдать должное сопернику. Иногда такое случается, но проигрывать таким образом нам приходится нечасто. Мы должны исправиться как можно скорее», — цитирует City Xtra 19-летнего Льюиса.

«Астон Вилла» набрала 32 очка и поднялась на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Манчестер Сити», идущий четвертым (30 очков).